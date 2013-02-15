АМКУ дозволив холдингу «Агротрейд» придбати три сільгосппідприємства

Антимонопольний комітет України дозволив великій агропромисловій групі «Агротрейд» придбати сільськогосподарські підприємства «Укрзернопром-Шевченкове», «Золочівське» (обидва - Харківська обл.) і «Агрофірма ім. Ватутіна» (Чернігівська обл.), повідомила прес-служба АМКУ.

Згідно з повідомленням, ТОВ «Агротрейд Капітал» надано дозвіл на придбання частки в статутному капіталі цих компаній, що забезпечує їй перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

У результаті придбання названих підприємств, земельний банк «Агротрейд» збільшиться на 10,3 тис. гектарів до 67,3 тис. гектарів, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Довідка УНІАН. Агропромислова група "Агротрейд" працює на зерновому ринку з 1998 року.

До складу групи входять 11 елеваторів і хлібоприймальних підприємств загальною потужністю зберігання 530 тис. тонн. В її управлінні перебувають угіддя в Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях.