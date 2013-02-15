Аграрні асоціації закликають внести зміни до закону про складські розписки

Аграрні асоціації звернулися до міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка з проханням ініціювати внесення змін до закону про складські розписки, прийнятого Верховною Радою восени 2012 року, який, на їхню думку, призведе до подорожчання послуг із зберігання зерна.

Про це йдеться у відкритому листі галузевих асоціацій до М.Присяжнюка, текстом якого володіє УНІАН.

Заплановане набуття чинності 18 квітня 2013 року законом про Гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими документами, на їхню думку, призведе до подвоєння витрат зерносховищ через необхідність гарантувати зобов'язання за власне і прийняте на зберігання зерно.

Крім того, представники галузевих асоціацій вважають, що в тексті закону не прописані правові норми, які б забезпечили захист прав кредиторів в операціях із зерном, що зберігається на зернових складах.

Представники Міжнародної асоціації торгівлі зерном і кормами, Європейської Бізнес Асоціації, Американської Торгової Палати в Україні, Української аграрної конфедерації та інших організацій запропонували створити робочу групу за участю експертів названих асоціацій для доопрацювання закону.

Як раніше повідомляв УНІАН, 20 листопада 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Цілями і завданнями закону є встановлення принципів створення, порядку організації та діяльності Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, його структури, основних цілей і функцій, що дозволить завершити створення цілісної та ефективно працюючої системи складських документів на зерно як механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників.

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