Повені з негативними наслідками в Україні цього року не очікуються

Високої повені з негативними наслідками цього року не очікується.

Про це під час міжвідомчого засідання на Київській ГЕС (Вишгород) сказав перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Данилюк, повідомляє сайт Держслужби.

Засідання на базі Укргідроенерго відбулось за дорученням віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула. Захід відбувся за участю представників Держслужби з надвичайних ситуацій, Міноборони, МВС, Міністерства енергетики та вугільноі промисловості, Укравтодору, Держводагентства, Мінрегіонбуду.

За словами С,данилюка, «на даний час рівень води в річках нижчий за середні допустимі показники. Аналіз комплексу чинників переконує нас в тому, що високої повені із значними наслідками для господарства у 2013 році не очікується. Вихід води на заплави також не становитиме загрози. За дорученням уряду та міжвідомчого оперативного штабу Державна служба з надзвичайних ситуацій у цілодобовому режимі моніторить паводкову ситуацію в країні для забезпечення негайного реагування на всі можливі загрози, а також вчасно інформує органи влади та громадян про ситуацію».

За прогнозами фахівців, вихід води на заплави можливий у межах русла річки Прип'ять у Волинській, Рівненській та Житомирській областях, Західного Бугу - у Львівській, Дніпра та Десни - у Чернігівській областях. На річках Карпатського регіону ситуація на сьогодні контрольована та не дає підстав для тривоги. Прогноз постійно уточнюєттся з огляду на погодні умови. Процеси льодоходу в басейнах річок України проходитимуть фактично без ускладнень.

Під час засідання йшлося про необхідність підсиленого моніторингу ситуації проходження весняного водопілля у межах Чорнобильськоі зони.