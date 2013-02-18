Єврокомісія виділила грант на 1,55 млн євро компанії EIG Engineering для створення тепличного комплексу у Київській області

Європейська комісія виділила грант у розмірі 1,55 млн євро компанії EIG Engineering на будівництво 1 га теплиць в Іванківському районі Київської області, постраждалому від аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це УНІАНу повідомила прес-служба компанії EIG Engineering.

Водночас у компанії уточнили, що кінцевим користувачем гранту буде компанія «Іванківські теплиці», власником якої є комунальне підприємство Іванкова та компанія «БІОГАЗЕНЕРГО».

«Зазначені кошти будуть отримані «Іванківськими теплицями» у вигляді обладнання та передплачених будівельно-монтажних робіт. Управляє проектом будівництва компанія EIG Engineering», - сказано у повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, підготовка до реалізації проекту велася з 2009 року, а вже в листопаді 2012 року Єврокомісія провела всі необхідні тендери на постачання устаткування і послуг.

Згідно з проектом, для опалювання нового тепличного господарства будуть використовуватися надлишки низько потенційного тепла Іванківської теплоелетростанціі (ТЕС), які утворюються під час технологічного процесу. На сьогодні Іванківська ТЕС на твердому біологічному паливі знаходиться на завершальному етапі будівництва, її запуск заплановано на літо 2013 року. Можливість відмови від природного газу на користь екологічно чистої і енергозберігаючої технології стала одним з вирішальних факторів на користь проекту.

«В офісі EIG Engineering 29 січня відбулася нарада представників Єврокомісії, присвячена початку будівництва», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагрополітики, у 2012 р. в Україні ввели в експлуатацію близько 30 га нових високотехнологічних теплиць, що дозволило зібрати на 12% більше тепличних овочів, ніж в 2011 р. Планується, що в цьому році в Україні побудують 52 га нових тепличних комплексів.

В середині січня 2013 р., компанія «БІОГАЗЕНЕРГО» залучила кредит у розмірі 6 млн дол. для завершення будівництва теплоелектростанції (ТЕС) на твердому біопаливі в смт. Іванків. Кредит надано ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») на 48 місяців під 12% річних. До цього моменту «БІОГАЗЕНЕРГО» вже вклала в об'єкт близько 90 млн грн власних коштів. Реалізацією проекту управляє компанія EIG Engineering. «БІОГАЗЕНЕРГО» і EIG Engineering входять до групи компаній, контрольованих українським бізнесменом Олексієм Бутенком.

Керуюча компанія EIG Engineering була утворена в 2006 р. Спеціалізується на реалізації інвестиційних проектів «під ключ» в галузі альтернативної енергетики.