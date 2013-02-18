Сівба ранніх ярових в Україні може початися вже найближчим часом - Гідрометцентр

Полягання грунтів у південних і деяких центральних областях України дозволить аграріям почати сівбу ранніх ярих культур вже найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві заявив голова Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Оскільки у нас в південних регіонах і в центральних областях снігу майже немає, це створює умови для ранньої сівби ярин зернових, який проводиться щороку. На півдні сівба ранніх зернових можлива в досить ранній термін. Щодо решти регіонів - все залежатиме від подальших погодних умов», - відзначив М.Кульбіда.

За його словами, початок березня буде достатньо теплим, але не без короткочасних періодів похолодання.

«Що ж до озимих, то погодні коливання істотно не вплинули на стан культур. Деякі проблеми можуть бути тільки в північних і східних областях, де ми спостерігали тривале налипання крижаної кірки. Але якщо пошкодження і будуть, то вони будуть не настільки значними, щоб вплинути на загальну картину», - сказав М.Кульбіда.