Гідрометцентр має намір провести підсумкову оцінку стану озимих

Гідрометцентр України має намір цього тижня здійснити оцінку стану озимих і озвучити прогноз їх перезимування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві заявив голова Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Цього тижня Гідрометцентр має намір здійснити оцінку й огляд посівів, зробимо оцінку їхнього стану і зробимо прогноз перезимування культур. З'ясуємо, скільки площ постраждало взимку. Але в будь-якому разі, ця кількість не перевищуватиме середньостатистичних показників», - зазначив М.Кульбіда.

Як повідомляв УНІАН,обстеження озимих зернових станом на 7 лютого показало, що сходи зафіксовано на 97,5% площ (7,9 млн. га), причому 91,3% на той момент перебували в доброму і задовільному стані, а від 1% до 8% посівів вважалися загиблими. Разом з тим, Гідрометцентр назвав стан озимих добрим, а показник загибелі рослин – меншим порівняно із середньостатистичною нормою, яка становить до 10% посівів. При цьому погодні умови, за даними Гідрометцентру, на стан посівів суттєво не вплинули.