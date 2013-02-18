Україна минулого року збільшила експорт м'яса на 60%

У 2012 році Україна експортувала м'яса на 316 млн дол., що на 59,6% більше, ніж у 2011 році, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, обсяг експорту яловичини в 2012 році зріс на 95% до 2011 року і становив майже 9 тис. тонн, від яких аграрії виручили 42,2 млн дол. Експорт свинини минулого року збільшився до 20,2 тис. тонн, що на 62% більше, ніж у 2011 році, а виручка від експорту становила 92,6 млн дол. М'яса і субпродуктів свійської птиці українські аграрії за вказаний період експортували на 145,2 млн дол. при обсязі експорту в 80,6 тис. тонн, що на 62% більше обсягів експорту цього продукту в 2011 році.

Крім того, у 2012 році м'ясо та м'ясні продукти становили 15,4% у структурі реалізованої промислової продукції виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, відзначають у відомстві.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики в 2012 році Україна імпортувала м'яса та м'ясних субпродуктів на 722 млн дол., що на 147,1% більше, ніж у 2011 році.