Виробник пива «Ефес Україна» закінчив 2012 рік зі збитком у 20 млн грн

Один з найбільших в Україні виробників пива «Ефес Україна» (Efes Ukraine, раніше - «Міллер Брендз Україна») у 2012 році скоротив чистий збиток проти 2011 року в 6 разів - до 20 млн грн, повідомила компанія.

Згідно з повідомленням, нерозподілений збиток збільшився до 1,256 млрд грн у 2012 році з 1,236 млрд грн у 2011 році. Сумарна дебіторська заборгованість «Ефес Україна» в минулому році становила 64 млн грн, тоді як у 2011 році ця сума дорівнювала 82,98 млн грн.

Що стосується активів компанії, то за вказаний період рік вони зросли на 6,7% у порівнянні з 2011 роком і становили 1,1 млрд грн.

Чисельність співробітників «Ефес Україна» у 2012 році збільшилася до 864 осіб з 768 осіб у 2011 році.

Довідка УНІАН. «Ефес Україна» входить до четвірки лідерів українського пивного ринку. До 2012 року компанія належала групі SABMiller. У березні 2012 року, в результаті стратегічного альянсу між двома великими міжнародними групами, «Міллер Брендз Україна» перейшла в управління Efes.

"Ефес-Україна" виробляє та імпортує в Україну такі марки пива, як Miller Genuine Draft, REDD'S, «Золота Бочка», Velkopopovicky Kozel Svetly, Amsterdam Mariner, «Сармат», «Жигулівське», «Добрий Шубін».