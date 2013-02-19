У скандалі з виявленням конини в харчовій продукції виявилися залучені два найбільших гравці галузі - корпорація Nestlé та виробник яловичини - компанія JBS, що утримує першість за обсягами продажів, передає Газета.RU з посиланням на Financial Times.

Nestlé у понеділок вилучила з магазинів в Італії та Іспанії равіолі та тортелліні з яловичиною свого виробництва і призупинила поставки всіх оброблених продуктів, що містять м'ясо від німецького постачальника HJ Schypke, у продукції якого під час досліджень були виявлені сліди кінської ДНК з часткою понад 1%. Відомо, що з магазинів також буде вилучена лазанья французького виробництва. Nestlé вже проінформувала влади про вжиті заходи. Примітно, що буквально минулого тижня компанія заявляла, що продукцію під її етикетками не торкнувся скандал з кониною.

H.J. Schypke була субпідрядником JBS Toledo - підрозділу JBS, що базуються в Бразилії, яке стверджує на своєму сайті, що займається «постачанням готових страв з обробленого м'яса тільки найвищої якості без будь-яких поступок» і що «від відбору тварин до остаточної упаковки кожен аспект виробничого процесу відповідає найвибагливішим вимогам». Ця компанія в понеділок увечері дистанціювалася від скандалу, що набирає обертів, заявивши, що з її заводів не могла надходити зіпсована продукція і що HJ Schypke - «це ніякою мірою не частина групи JBS».

Скандал з виявленням конини в продуктах, помічених як яловичина, почався в січні в Ірландії і блискавично поширився по всій Європі, викликавши вилучення продукції та урядові розслідування у Великобританії, Франції, Німеччині і низці інших країн. Минулого тижня Россільгоспнагляд заявив, що "не виключено, що такі продукти можуть потрапити на територію Росії".

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