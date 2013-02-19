У Херсонській області через порушення зупинили Каланчацький хлібокомбінат

Державна екологічна інспекція у Херсонській області зупинила роботу Каланчацького комбінату хлібопродуктів через численні порушення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі контролюючого відомства, інспектори Держекоінспекції винесли одразу чотири рішення щодо призупинення промдеятельності ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів».

Під час проведення позапланової перевірки встановлено, що комбінат не виконав умови, раніше наданого Держекоінспекцією припису. Підприємство, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, використовувало для виробничих потреб воду з двох артезіанських свердловин.

Крім того, держінспектори виявили, що комбінат здійснював викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами за відсутності відповідного дозволу.

Своїми діями підприємство порушило вимоги Кодексу України "Про надра" та Закону України "Про охорону атмосферного повітря".

Зараз розрахунки збитків, завданих комбінатом навколишньому середовищу, перебувають у процесі обробки.

За результатами перевірки відповідальні особи комбінату притягнуто до адміністративної відповідальності, а підприємству винесені тимчасові рішення на призупинення експлуатації двох артезіанських свердловин, печі марки "РОТОР-АГРО" і котла "Колві".

Довідка УНІАН. Каланчацький комбінат хлібопродуктів спеціалізується на виробництві крупи, борошна та хліба. Надає послуги зі зберігання та переробки сільгосппродукції. Основними клієнтами є пивоварна компанія "Оболонь", кондитерська компанія «АВК», виробник бакалії "Рідний продукт".

Російська Федеральна Антимонопольна Служба в січні цього року дозволила росіянинові Валерію Юревичу (основний власник макаронної компанії "Макфа" і батько челябінського губернатора) придбати 76,3% акцій Каланчацького комбінату хлібопродуктів.