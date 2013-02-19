Україні доведеться пересівати 3-5% озимих - Мінагропрод

Українським аграріям у 2013 році доведеться пересіяти 3-5% озимих зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор департаменту землеробства Міністерства аграрної політики і продовольства України Олександр Демидов.

«Ми плануємо пересівання 3-5% (озимих зернових – УНІАН)», – сказав він.

За словами О.Демидова, в 2012 році Україна пересівала озимі на території 1,5 млн га.

Водночас директор департаменту землеробства зазначив, що погодні умови, що склалися, є переважно сприятливими для майбутнього урожаю озимих культур, і хоча сніговий покрив присутній не в усіх областях, рівень вологості достатній для формування урожаю озимих.

Як повідомляв УНІАН, сходи озимих до 14 лютого поточного року одержані на 97,7% площ, водночас у хорошому і задовільному стані перебувають 91,4% сходів.

Довідка УНІАН. Площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становлять 9,2 млн га, що на 2,5% менше, ніж торік. При цьому площі посівів озимих зернових культур в Україні скоротилися на 3,5%, до 8,107 млн. га, а площі посівів під озимий ріпак становили 1,03 млн га, що на 7,2% більше від торішнього.

Валовий урожай зернових культур у 2012 році скоротився порівняно з 2011 роком на 18,6% - до 46,17 млн тонн.

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