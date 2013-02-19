Виробництво молока у січні трохи знизилося

Виробництво рідкого молока у січні цього року скоротилося порівняно із січнем 2012 року на 1,1% до 66,1 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, обсяг виробництва молока в минулому місяці зменшився порівняно з груднем 2012 року на 0,8%.

Виробництво вершкового масла за вказаний період зросло до 5 тис. тонн, що на 19% більше, ніж у січні 2012 року, але на 11,8% менше результатів грудня минулого року. Обсяг виробництва спредів і жирових сумішей в січні 2013 року збільшився на 1,5% порівняно з першим місяцем 2012 року і скоротився на 28,3% щодо грудня 2012 року (3,8 тис. тонн).

Минулого місяця українські виробники поставили на ринки 6,9 тис. тонн свіжого неферментованого сиру (в т.ч. сирної сироватки та кисломолочного сиру), що на 15,6% перевищує обсяги виробництва цього продукту в січні 2012 року і на 1% - в грудні 2012 року. Виробництво жирних сирів за вказаний період скоротилося порівняно з першим місяцем минулого року на 2,7%, але на 0,5% перевищило показники грудня 2012 року, становивши 12 тис. тонн.

Крім того, у січні 2013 року до 40,6 тис. тонн зросло виробництво йогуртів та інших ферментованих або сквашених молока і вершків, що на 12,3% більше, ніж у січні 2012 року і на 10,7% перевищує результати грудня 2012 .

Як раніше повідомляв УНІАН, виробництво обробленого молока в Україні в 2012 році зросло порівняно з обсягами виробництва в 2011 році на 6% - до 909 тис. тонн, а виробництво кисломолочних продуктів в минулому році в країні виросло до 2011 року на 3,6% - до 486 тис. тонн.

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