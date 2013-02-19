«Агромарс Україна» пояснює повернення партії м'яса з РФ порушенням стандартів упаковки

Один з найбільших виробників курятини «Агромарс Україна», представлений на українському ринку торговою маркою «Гаврилівські курчата», пояснює повернення 40 тонн експортованої м'ясопродукції з Росії порушенням упаковки, повідомила прес-служба компанії.

Напередодні Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду РФ (Россільгоспнагляд) не пропустила для реалізації на ринку Росії партію м'ясної продукції компанії. За даними Россільгоспнагляду, в м'ясі було виявлено значне перевищення допустимої норми мікроорганізмів, що свідчить про порушення санітарних правил і технологічного режиму виготовлення, а також строків і температурних режимів зберігання, транспортування і реалізації продукції. Партія була повернута виробнику.

Однак «Агромарс Україна» стверджує, що, згідно з експертною оцінкою, ніяких порушень, пов'язаних з перевищенням допустимої норми мікроорганізмів в повернутій партії не виявлено.

«На вторинній упаковці (картонні коробки) маркувальна етикетка наклеєна таким чином, що розкриття упаковки можливе без порушення цілісності маркувальної етикетки», - цитує прес-реліз акт про повернення вантажу.

Довідка УНІАН. ТОВ "Комплекс Агромарс" - вертикально інтегрований аграрний холдинг із замкнутим циклом виробництва: від вирощування зернових культур, виробництва комбікормів, вирощування племінної та бройлерної птиці і до переробки м'яса та його реалізації через власну франчайзингову мережу.

Головний виробничий майданчик підприємства знаходиться в с. Гаврилівка (Вишгородський р-н Київської обл.)

Структура "Комплексу Агромарс" також включає: Броварську філію, Кагарлицьку філію, Бориспільський експериментальний комбікормовий завод, Київський комбікормовий завод, Кагарлицький елеватор, "Курганський бройлер".

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