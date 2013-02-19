МФК може надати групі Axzon до 54 млн євро на розвиток агробізнесу в Україні

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) розглядає можливість надання до 54 млн євро групі Axzon, яка займається свинарством і переробкою м'яса в Польщі та Україні, для розвитку бізнесу в Україні, повідомляється на сайті МФК.

Згідно з повідомленням, фінансування може бути надане як у вигляді інвестиції в акціонерний капітал, так і у формі кредиту.

Розгляд даного проекту радою директорів планується 31 березня.

Також у повідомленні вказується, що спонсором проекту є данська холдингова компанія Polen Invest A/S, що володіє 99,76% Axzon, якою, в свою чергу, володіють 90 данських свинарів та їхніх сімей.

За інформацією МФК, загальна вартість проекту оцінюється в 133 млн євро. Водночас очікується, що крім коштів МФК фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок інших кредитів і внутрішніх грошових ресурсів.

У повідомленні вказується, що на сьогодні Axzon має понад 30 свиноферм в північно-західній Польщі та близько 10 в Івано-Франківській області, а також підприємства з переробки м'яса у Польщі та Данії. Крім цього група використовує 8 біогазових установок в Польщі і одну в Україні, а також обробляє 10 тис. га сільськогосподарських угідь в Україні і 13 тис. га в Польщі.

ТОВ «Даноша» є компанією зі 100% датським капіталом і сестринською компанією сільськогосподарського підприємства Poldanor S.A. (Польща) (входить до групи Axzon).

Компанія «Даноша» працює з 2004 року в Калуському та Галицькому районах Івано-Франківської області.