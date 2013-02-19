Виробництво м'яса птиці у січні зросло на 4,7%

Виробництво свіжого чи охолодженого м'яса свійської птиці у січні 2013 року збільшилося до 56,5 тис. тонн, що на 4,7% більше, ніж у січні 2012 року, але на 2% поступається результатам грудня минулого року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, виробництво мороженого м'яса свійської птиці в Україні у січні 2013 року зросло порівняно з першим місяцем 2012 року на 63,5% і становило 7,9 тис. тонн. Водночас обсяг виробництва цього продукту минулого місяця зменшився порівняно з груднем 2012 року на 2,1%.

Обсяг виробництва свіжої чи охолодженої яловичини й телятини за вказаний період виріс на 1% проти січня 2012 року, але скоротився на 17,8% порівняно з груднем 2012 року, становивши 3,8 тис. тонн. Виробництво замороженої яловичини і телятини в січні 2013 року становило 0,9 тис. тонн, що 6,5% менше, ніж у січні 2012 року і на 10,5% поступається обсягам виробництва у грудні минулого року.

Крім того, минулого місяця виробництво свинини свіжої чи охолодженої скоротилося на 3,1% проти січня 2012 року і на 19,6% - проти грудня 2012 року, становивши 13,6 тис. тонн. Обсяг виробництва замороженої свинини у січні поточного року становив 0,9 тис. тонн, що на 8,4% більше, ніж у січні 2012 року і на 29,7% перевищує обсяги виробництва в грудні минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво м'яса в Україні в 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 3,4% - до 3,136 млн тонн (у живій вазі).

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