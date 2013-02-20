«Баштанний сирзавод» за рік отримав 11,8 млн. грн прибутку

«Баштанний сирзавод» (Миколаївська область) у 2012 році отримав чистий прибуток розміром 11,8 млн грн, тоді як 2011 рік підприємство закінчило з чистим збитком у 9,9 млн грн, повідомила компанія.

Згідно з повідомленням, нерозподілений прибуток компанії минулого року зріс до 117,1 млн грн з 96,5 млн грн у 2011 році. Сумарна дебіторська заборгованість «Баштанного сирзаводу» у 2012 році скоротилася на 5% і становила 97,5 млн грн.

Водночас загальна сума активів компанії скоротилася до 231,31 млн грн у 2012 році з 231,34 млн грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. «Баштанний сирзавод» на українському ринку представлений торговою маркою «Славія».

Підприємство входить до групи компаній «Молочний альянс», який об'єднує підприємства з виробництва та збуту сирів і цільномолочної продукції. До складу холдингу входить 9 виробничих підприємств молочної галузі: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоніський маслоробний комбінат, Яготинський маслозавод, Філія ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», Варвамаслосирзавод і компанії «Еталонмолпродукт» і Торговий Дім «Еталон», які забезпечують продаж продукції підприємств холдингу в Україні та за кордоном. Продукція підприємств холдингу випускається під брендами «Пирятинъ», «Славія», «Яготинське», «Яготинське для дітей».