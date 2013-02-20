Зовнішні поставки зерна з України за лютий 2013 р. становитимуть 1,6-1,7 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

"Сподіваюся, що буде 1,6-1,7 млн. тонн за місяць (експорт зерна в лютому – УНІАН)", - сказав М.Присяжнюк.

За словами міністра, важливо, щоб обсяги експорту зернових із країни не зменшувалися.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт зернових із України з початку маркетингового року – з червня 2012 р. - станом на 12 лютого становив 16,9 млн. тонн.

Мінагропрод прогнозує обсяг експорту зернових у поточному маркетинговому році на рівні 23,4 млн. тонн.

За даними міністерства, урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.