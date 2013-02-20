Литовці побудують в Україні комплекс з виробництва індичатини за 20 млн євро

Литовська група сільськогосподарських компаній Arvi спрямує 20 млн євро на створення комплексу з виробництва індичатини у Херсонській області, повідомив УНІАН директор представництва групи компаній Arvi в Україні Євген Лавров.

За його словами, комплекс включатиме ферми з вирощування індиків, забійний цех, цех глибокої переробки і комбікормовий завод. Земельна ділянка під будівництво комплексу знаходиться у Цюрупинському районі Херсонської області.

Є.Лавров не називає партнера за проектом в Україні, проте говорить, що він вже визначений.

Довідка УНІАН. Arvi - група підприємств сектору сільського господарства та харчової промисловості з литовським капіталом, що діє у сфері виробництва добрив, кормів і цукру, переробки м'яса, утилізації відходів тваринного походження та експедирування вантажів. Arvi об'єднує 22 підприємства у Литві, Україні, Румунії, Росії, Хорватії та Латвії.