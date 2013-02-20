Roshen минулого року скоротив прибуток на 66%
"Вінницька кондитерська фабрика Roshen", яка входить до п'ятірки лідерів вітчизняного кондитерського виробництва, за підсумками 2012 року скоротила чистий прибуток до 67,7 млн грн зі 196,3 млн грн минулого року, повідомила компанія у фінансовому звіті.
Компанія не повідомляє про суму виручки за 2012 рік.
Згідно з повідомленням, вартість активів фабрики за результатами 2012 року збільшилася на 69,2% і становила 2,2 млрд грн.
Поточні зобов'язання підприємства за 2012 рік зросли у 2,5 раза до 1,4 млрд грн, а сумарна дебіторська заборгованість компанії скоротилася з 85,3 млн грн до 32,4 млн грн у 2011 році.
Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика "Рошен" (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) .
Roshen є дочірнім підприємством "Українського промислово-інвестиційного концерну" ("Укрпромінвест", Київ).