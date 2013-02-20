Roshen минулого року скоротив прибуток на 66%

"Вінницька кондитерська фабрика Roshen", яка входить до п'ятірки лідерів вітчизняного кондитерського виробництва, за підсумками 2012 року скоротила чистий прибуток до 67,7 млн ​​грн зі 196,3 млн грн минулого року, повідомила компанія у фінансовому звіті.

Компанія не повідомляє про суму виручки за 2012 рік.

Згідно з повідомленням, вартість активів фабрики за результатами 2012 року збільшилася на 69,2% і становила 2,2 млрд грн.

Поточні зобов'язання підприємства за 2012 рік зросли у 2,5 раза до 1,4 млрд грн, а сумарна дебіторська заборгованість компанії скоротилася з 85,3 млн грн до 32,4 млн грн у 2011 році.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика "Рошен" (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) .

Roshen є дочірнім підприємством "Українського промислово-інвестиційного концерну" ("Укрпромінвест", Київ).