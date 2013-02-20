Міндоходів пропонує реєструвати устаткування для виробництва алкогольних і тютюнових виробів

Міністерство доходів і зборів України розробило законопроект, яким пропонується запровадити державну реєстрацію устаткування, використовуваного для виробництва підакцизних товарів - спирту, алкогольних напоїв і тютюну.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Дані про наявне обладнанні на українських підприємствах будуть внесені до відповідного Єдиного державного реєстру», - повідомила прес-служба, уточнивши при цьому, що реєстрація обладнання проводитиметься безкоштовно.

У Міністерстві доходів і зборів вважають, що держреєстрація устаткування для виробництва алкогольних і тютюнових виробів дозволить ефективно контролювати обіг таких товарів і не допускати появи на ринку фальсифікату.

«Це унеможливить приховування інформації про справжні обсяги виробництва», - уточнила прес-служба.

Одночасно Міндоходів пропонує передбачити штрафи за використання незареєстрованого обладнання в розмірі 150 тис. грн.

Крім того, міністерство пропонує дозволити імпорт сигаретних фільтрів і сигаретного паперу тільки компаніям, що мають ліцензію на випуск тютюнових виробів.

За ввезення цих товарів в обхід офіційних виробників також пропонується штрафувати.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року Міндоходів розкритикувало можливість виключення акцизних марок з переліку бланків суворої звітності, пояснивши свою позицію тим, що такий крок призведе до зростання фальсифікату і розширенню тіньового ринку підакцизних товарів. Фахівці міністерства також звернули увагу, що підпільне виробництво алкоголю і тютюну - одна з найпоширеніших податкових злочинів.

Відповідно до держбюджету на 2013 рік, обсяг надходжень від акцизного податку повинен бути не менше 41,74 млрд грн.

На початку лютого Міністерство доходів і зборів України запропонувало ввести акцизні марки нового зразка з трирівневим захистом від підробки. Міндоходів розробило проект відповідної постанови Кабінету Міністрів.