Кабмін затвердив обсяги формування державного інтервенційного фонду

Кабінет Міністрів України затвердив обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2013-2014 маркетинговому році (вересень 2013 р. – серпень 2014 р.). Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабміну в середу, повідомив журналістів міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

Як передає кореспондент УНІАН, М.Присяжнюк відзначив, що пшениці буде закуплено до фонду обсягом 1,851 млн т, жита – 115 тис. т, ячменю – 20 тис. т, цукру-піску – 355,6 тис. т, кукурудзи – 40 тис. т, гречки – 34,6 тис. т, вівса – 22,4 тис. т, проса – 20 тис. т, гороху – 26,9 тис. т, масла вершкового – 19 тис. т і сухого молока – 6 тис. т.

Як повідомляв раніше УНІАН, Аграрний фонд у рамках проведення форвардних закупівель уклав контракти з виробниками зерна на поставки 900 тис. тонн зерна врожаю 2013 року до державного інтервенційного фонду

Довідка УНІАН. Державний інтервенційний фонд – це фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних, форвардних і ф'ючерсних закупівель і використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.