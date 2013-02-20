Поголів'я птиці в Україні в 2013 році зросте на 7% – Мінагропрод

Поголів'я птиці в Україні в 2013 році збільшиться порівняно з 2012 роком на 7% – до 228,8 млн голів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, до кінця цього року в сільгосппідприємствах поголів'я птиці збільшиться на 9%, а в господарствах населення – на 4,6%.

Крім того, у прес-службі відзначили, що галузь птахівництва демонструє найбільшу динаміку серед інших галузей тваринництва.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я птиці в січні 2013 року зросло на 7,8% порівняно з січнем 2012 року - до 206,4 млн голів

У 2012 році поголів'я птиці в Україні збільшилося на 6,5% проти 2011 року і становило 213,9 млн голів.

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