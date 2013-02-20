«Верес» планує у 2013 році збільшити виробництво на 13%

Найбільший виробник плодоовочевої консервації в Україні група компаній «Верес» у 2013 році має намір збільшити обсяг виробництва на 13% у порівнянні з 2012 роком, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у 2012 році «Верес» виробив 50 тис. тонн плодоовочевих консервів і соусів, що на 7% більше, ніж у 2011 році.

Крім того, у 2013 році група компаній планує вивести на ринок 10 нових продуктів, а також провести ребрендинг і освоїти нові типи упаковок.

Виручка «Вереса» у 2012 році становила 120 млн дол.

Довідка УНІАН. До складу групи компаній «Верес» входять 12 підприємств, розташованих на території України і Росії. Компанія контролює 9 тис. га землі. Асортиментний ряд включає понад 100 найменувань, а продукція експортується до 20 країн світу.

Група компаній «Верес» входить до складу «Смарт-холдингу».