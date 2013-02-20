«Полтавакондитер» у 2012 році скоротила чистий прибуток на 29%

Один з найбільших виробників кондитерських виробів компанія «Полтавакондитер», представлена ​​на українському ринку торговою маркою «Домінік», у 2012 році скоротила чистий прибуток у порівнянні з 2011 роком на 29% до 8,4 млн грн, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, нерозподілений прибуток підприємства в минулому році збільшився до 150 млн грн зі 142,7 млн грн у 2011 році. Сумарна дебіторська заборгованість компанії у 2012 році становила 100,6 млн грн проти 101,3 млн грн у 2011 році.

Активи підприємства за вказаний період скоротилися порівняно з 2011 роком на 1,9% до 242,5 млн грн.

Як раніше повідомляв УНІАН, у 2011 році «Полтавакондитер» збільшила чистий прибуток у 2,3 рази проти 2010 року до 11,932 млн грн.

Довідка УНІАН. "Полтавакондитер" - одна з найбільших фабрик у кондитерській галузі України. АТ "Полтавакондитер" виробляє понад 250 найменувань кондитерських виробів - шоколадні цукерки, печиво, вафлі, карамель, зефір, халву, шоколад.