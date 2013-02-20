Україна отримала право поставляти продукцію птахівництва до Євросоюзу

Україна одержала позитивне рішення щодо імпорту продукції птахівництва українського виробництва на ринок Європейського Союзу (ЄС), що стало можливим після набуття чинності регламенту ЄС N88/2013, повідомили у представництві України при ЄС і Європейському співтоваристві з атомної енергії.

"Ця подія стала завершальною ланкою у спільних зусиллях українського уряду і бізнесу, спрямованих на відкриття європейського ринку для вітчизняної сільськогосподарської продукції", - відзначили в представництві.

Згідно з повідомленням, наступним кроком влади на шляху виходу українських підприємців на нові ринки збуту будуть зусилля, спрямовані на відкриття ринку ЄС для вітчизняної м'ясомолочної продукції, яка відповідатиме європейським стандартам якості продуктів харчування.

Раніше, 4 грудня 2012 року на засіданні постійного комітету з питань харчування і здоров'я тварин (SCOFCAH) гендиректорату «САНКО» Європейської Комісії було ухвалено рішення про включення України до списку країн, виробники яких виконали відповідні вимоги ЄС і зможуть поставляти на європейський ринок продукцію свійської птиці, м'яса диких птиць, яєць і яєчних продуктів.

До того ж до регламенту були внесені зміни до початку фактичних поставок.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, поголів'я птиці в Україні в 2013 році збільшиться порівняно з 2012 роком на 7% – до 228,8 млн голів.

У січні 2013 року поголів'я птиці зросло на 7,8% порівняно з січнем 2012 року - до 206,4 млн голів

У 2012 році поголів'я птиці в Україні збільшилося на 6,5% проти 2011 року і становило 213,9 млн голів.

Довідка УНІАН. Експерти прогнозують збільшення експорту курятини в 2013 році до 140 тис. тонн з 80 тис. тонн у 2012 році. До того ж обсяг виробництва курятини в 2012 році, за оцінками Союзу птахівників, становив близько 1,05 млн тонн.

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