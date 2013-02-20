Кабмін здійснив кадрові зміни в керівництві «Украгролізингу»

Кабінет Міністрів України призначив Віталія Равлюка першим заступником, а Жанну Ориничеву заступником голови правління Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”.

Відповідні розпорядження №83 і №84 від 20 лютого розміщено на сайті уряду.

Також розпорядженням №82 В.Равлюка звільнено з посади заступника голови правління НАК “Украгролізинг”.

Довідка УНІАН. НАК «Украгролізинг» створена постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов'язань державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі державного лізингового фонду в 1999 р., і підпорядкована Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Мінагропрод визначив партнерів «Украгролізингу» на 2013 рік