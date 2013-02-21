«Мілкіленд» придбав завод з виробництва сирів у Росії

Група компаній «Мілкіленд», що має активи в Україні, Росії та Польщі, придбала контроль над російським заводом з виробництва сирів «сироварів» (Курська обл.), йдеться в повідомленні прес-центру групи «Мілкіленд».

Сума угоди в прес-релізі не вказується.

За інформацією покупця, «сироварів» зараз використовує лише близько 10% наявних потужностей, загальна можливість виробництва яких становить близько 3,5 тис. тонн сиру на рік.

Також повідомляється, що в 2013 році «Мілкіленд» планує збільшити завантаження придбаного російського активу приблизно до 60%, сфокусувавшись на виробництві сирів і цільномолочної продукції.

У 2014-15 роках новий власник має намір провести модернізацію заводу, зокрема встановити нові пакувальні лінії і збільшити виробничі потужності.

«Мілкіленд» планує задіяти «сироварів» для виробництва і реалізації твердих і м'яких сирів на російському ринку, а також поставок масла, вершків та інших молочних продуктів для основного активу «Мілкіленд» у Росії - Останкінського молочного комбінату (Москва).

За словами головного виконавчого директора «Мілкіленд» Анатолія Юркевича, якого цитує прес-реліз, контроль над російським заводом вестиметься з українського офісу компанії.

Довідка УНІАН. Група компаній «Мілкіленд» (місце реєстрації - Голландія) - один з найбільших виробників молочної продукції на ринках Росії та України. Група експортує молочну продукцію у понад 30 країн світу.

В Україні групі належать десять заводів, що виробляють широкий асортимент молочної продукції, зокрема сири, свіжі молочні продукти і масло, які реалізуються по всій країні під торговими марками «Добряна» і «Коляда».

У Росії «Мілкіленд» виробляє молочні продукти під торговою маркою «Останкінська» на московському ВАТ «Останкінський молочний комбінат».

У 2010 році Milkiland N.V. у рамках IPO продала на Варшавській біржі 22% акцій за 80 млн дол. З грудня 2010 року акції перебувають у лістингу цієї біржі.