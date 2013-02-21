Американська мережа фаст-фуду Texas Chicken до квітня відкриє два перші ресторани в Києві

Велика американська мережа закладів швидкого обслуговування Texas Chicken у першому кварталі 2013 року відкриє в Києві два перші ресторани в Україні.

Про це йдеться в огляді комерційної нерухомості консалтингової компанії DTZ, переданому УНІАН.

За даними компанії, міжнародна мережа американського походження Texas Chicken (Church’s Chicken) почала роботу на українському ринку, й перші заклади харчування мережі будуть відкриті в ТРЦ Dream Town і ТРЦ Ocean Plaza в Києві.

Як зазначається на сайті мережі, правом продавати франшизу в Росії, Україні та Білорусі володіє російська компанія European Active Corporation (ЕАС).

Довідка УНІАН. Мережа ресторанів швидкого обслуговування Church’s Chicken заснована в 1952 році в Техасі (м. Сан-Антоніо), є другою за величиною мережею ресторанів швидкого обслуговування, що спеціалізуються на стравах з м'яса курки.

Компанія Church’s представлена сотнею франчайзингових компаній у різних країнах і представництвами в 17 міжнародних територіях, які працюють під торговими марками Church’s Chicken і Texas Chicken.

На сьогодні понад 1700 ресторанів Church’s Chicken і «Техас Чікен» працюють в усьому світі.