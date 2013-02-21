Держзембанк не зможе розпочати ефективну роботу найближчими роками - експерт

Державний земельний банк, рішення про створення якого було ухвалене урядом у липні минулого року, не зможе розпочати ефективну роботу найближчими роками через брак коштів у бюджеті, вважає головний юридичний радник із земельних питань проекту "Агроінвест" USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) Павло Кулініч.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на IV Міжнародній конференції «Комерційне плодоовочівництво в Україні».

«Грошей у державі найближчими роками для кредитування тих, хто хоче одержати землі сільськогосподарського призначення, немає, з бюджету вони виділені не будуть, інших джерел немає, тому очевидно, що на найближчі кілька років створення Державного земельного банку заморожене, а, може, ця ідея і буде похована», - сказав П.Кулініч.

Окрім відсутності коштів, необхідних для функціонування земельного банку, його робота буде обмежена через неможливість здійснювати операції із землею, відзначив П.Кулініч.

«У статуті (Державного земельного банку – УНІАН) право здійснювати операції із землею не передбачено. Банк створюється як структура з одностороннім рухом. Він може накопичувати землі, але не може віддавати їх, розпоряджатися шляхом передання їх у власність. Фактично, це підриває саму ідею Державного земельного банку», - пояснив експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства анонсувало початок роботи Державного земельного банку вже в 2013 році. За даними відомства, банк видаватиме кредити аграріям під 6-8% річних під заставу землі, що вдвічі нижче за поточні ставки комерційних банків.

Довідка УНІАН. 2 липня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» із статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин і свого статуту.

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