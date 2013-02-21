Перелік продуктів з регульованими цінами хочуть оптимізувати

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує оптимізувати перелік продуктів, ціна на які регулюється державою, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За словами директора департаменту реального сектору економіки Мінекономрозвитку Олега Пендзина, з сфери державного цінового регулювання планується виключити продовольчі товари преміум сегменту: вироблені за покращеною технологією, із застосуванням пакувальних матеріалів покращеної якості (тара скляна, керамічна тощо). Зокрема, яловичина, свинина без кістки, м'ясо качок, гусей (за винятком курятини), яйця курячі добірні і вищої категорії, цукор рафінад і цукор тростинний неочищений, олія соняшникова в скляній тарі.

О.Пендзин також зазначив, що оптимізація не передбачає скорочення переліку основних груп продовольства, в рамках яких здійснюватиметься контроль держави за ціноутворенням.

«Хочу підкреслити, оптимізація переліку жодною мірою не передбачає скорочення основних груп продовольства, в рамках яких регулюватимуться ціни на одну або декілька товарних позицій. Як і сьогодні, збережеться регулювання цін на продукти переробки зерна (борошно і крупи), м'ясопродукти (м'ясо і ковбасні вироби), молокопродукти (молоко, масло, сир, сметана), яйця, цукор і олія. Якщо це озвучити в цифрах, то на сьогодні декларуванню зміни цін підлягає 16 товарних позицій, а в запропонованому списку - 17 позицій », - пояснив О.Пендзин.

У Мінекономрозвитку зазначають, що при оптимізації переліку товарів орієнтувалися на прошарок суспільства з низьким рівнем доходів. «Тому з переліку було вилучено лише продукти преміум категорії. При цьому новий перелік передбачає, з одного боку зменшення адміністративного втручання в процес ціноутворення на продовольство, а з іншого - орієнтацію на потреби населення з низьким рівнем доходів», - йдеться у повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Порядком декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженим постановою Кабміну № 1222 від 17 жовтня 2007 року «Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари», декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого гатунку, борошно житнє, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, окрім вищого сорту, молоко коров'яче питне із вмістом жиру до 2,5%, сир кисломолочний із вмістом жиру до 9%, сметану із вмістом жиру до 20%, масло вершкове із вмістом жиру до 72,5%, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову, у разі, якщо оптово-відпускні ціни збільшуються впродовж місяця більш ніж на 1%.