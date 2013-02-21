Експерти рекомендують українським овочівникам переглянути структуру експорту

Українським овочівникам варто переглянути структуру експорту, перевівши увагу з овочів «борщового» набору (капуста, морква, картопля, цибуля) на овочі, що користуються в Європі великим попитом (брокколі, руккола, спаржа та інші), оскільки це принесе їм великий прибуток.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти на IV Міжнародній конференції «Комерційне плодоовочівництво в Україні 2013».

За словами начальника відділу закупівель і зовнішньоекономічної діяльності Frozen Group Світлани Рябченко, збитки в галузі овочівництва в Україні в 2011-2012 маркетинговому році (МР, червень 2011 р. – липень 2012 р.) становили 3 млрд грн. Виправити ситуацію, що склалася, можна, переглянувши структуру виробництва, вважає вона.

«Фермерським господарствам варто переглянути ті культури, які вони вирощують, і звернути увагу на культури, які затребувані в Європі, а не на «борщовий» набір», - сказала учасникам конференції С.Рябченко.

Менеджер із закупівель відділу свіжих овочів і фруктів мережі «Метро Кеш енд Керрі Україна» Валентина Гілко зазначила, що овочі так званого «європейського» набору не менш затребувані й в Україні, але через недостатній обсяг пропозиції в країні, їх доводиться імпортувати.

«У наших супермаркетах руккола є четвертим за популярністю товаром серед зелені (після кропу, петрушки й зеленої цибулі)», - пояснила В.Гілко.

Вирощування «малоконкурентних» видів овочів в Україні є науково обгрунтованим, вважає професор Національного університету біоресурсів і природокористування України Зиновій Сич. За його словами, вирощування брюссельської капусти, брокколі, селери, ревеню, цибулі-порею, спаржі може принести українським овочівникам суттєвий прибуток.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, Україна в 2012 році зібрала 23,25 млн тонн картоплі (на 4,1% менше 2011 року), 10 млн тонн овочів (на 1,8% більше 2011 року). При цьому експорт овочів із України минулого року становив 138,5 млн дол., що на 4,2% більше, ніж у 2011 році, а імпорт зріс на 10,1% проти 2011 року й становив 146,7 млн дол.