Обмеження Єгиптом закупівель пшениці не відіб'ється на обсягах українського експорту - експерт

Обмеження Єгиптом, найбільшим імпортером зернових, закупівель пшениці на світовому ринку не відіб'ється на обсязі українського експорту зернових культур, повідомила УНІАН керівник аналітичного департаменту консалтингового агентства «ААА» Марія Колесник.

«Ніяк не відіб'ється (обмеження імпорту - УНІАН). Ще до грудня були вивезені всі домовлені між трейдерами та урядом обсяги. З пшениці ми вивезли практично все, що планувалося на цей рік», - зазначила експерт.

Нагадаємо, що напередодні світові інформаційні агентства повідомили, що Єгипет змушений скоротити обсяги імпорту пшениці через скорочення валютних резервів країни.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт зернових у поточному маркетинговому році становитиме 23,4 млн тонн.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, у 2012 році Україна експортувала до Єгипту товарів на суму в 2,9 млрд дол., що на 117% більше, ніж у 2011 році. Імпорт єгипетських товарів вдо України минулого року зріс на 36,4% і становив 142,8 млн дол. Експортні поставки до Єгипту з України в 2012 році становили 4,2% від загального обсягу українського експорту.

Єгипет, який купив торік 5,5 мільйона тонн зерна на 1,4 мільярда доларів, є другим за обсягом імпортером українського зерна після Євросоюзу.