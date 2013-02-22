Аграрії забезпечені мінеральними добривами на 90%

Сільськогосподарські підприємства України станом на 21 лютого забезпечені мінеральними добривами на 90% від заявлених потреб, що на 23% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, українські аграрії вже придбали 859 тис. тонн добрив, тоді як сумарна заявка за областями становить 966,3 тис. тонн.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, окремі області вже повністю забезпечені міндобривами.

«На сьогодні такі області, як Запорізька, Полтавська, Тернопільська і Харківська, повністю забезпечені розрахованими до потреби мінеральними добривами», - сказав М.Присяжнюк.

Крім того, у відомстві повідомили, що на вказану дату сільгосппідприємства придбали 614 тис. тонн азотних добрив, або 92% від заявлених потреб.

Як раніше повідомляв УНІАН, за попередніми даними, аграрії витратять на весняно-польові роботи 38-39 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж торік. На придбання основних матеріально-технічних ресурсів аграрії витратять близько 29 млрд грн, що на 500 млн більше, ніж торік. До того ж обсяг власних коштів аграріїв становитиме близько 30,5 млрд грн (80%) – це на 0,5 млрд грн більше, ніж минулого року.

У 2012 році, за даними Держстату, виробництво азотних добрив в Україні скоротилося до 2011 року на 0,2% - до 2,934 млн тонн.