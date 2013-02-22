Янукович вважає державно-приватне партнерство ефективним для агросектора

В Україні ухвалено закон про державно-приватне партнерство, який є ефективним інструментом в реалізації програм розвитку економіки в цілому і агросектора зокрема.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав під час спілкування з громадянами в рамках телепроекту «Діалог з країною», який транслюється в прямому ефірі семи загальнонаціональних телеканалів.

За словами В.Януковича, держава може організовувати будівництво великих овочесховищ або реалізовувати програму зрошення земель у південних регіонах України, однак це необхідно робити спільно із зацікавленими інвесторами. «Для цього ухвалено закон про державно-приватне партнерство, і це треба робити разом. Держава повинна створювати умови і мотивацію для працівників та інвесторів», - сказав В.Янукович.

Він додав, що українці заслуговують на те, щоб отримувати аграрну продукцію гарної якості. «Що більше продукції - то вище конкуренція, що саме собою вигідно для кінцевого споживача», - зазначив глава держави.