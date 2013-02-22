Скорочення переліку продуктів з регульованими цінами позитивно для економіки - експерт

Реалізація пропозиції Міністерства економіки та розвитку скоротити перелік продукції, яка підлягає державному ціновому регулюванню, позитивно позначиться на економіці України, вважають в Українській аграрній асоціації (УАА).

На думку аналітика УАА Мар'яна Заболоцького, виведення з-під цінового регулювання яловичини, безкісткової свинини, м'яса качок, гусей та інших товарів, передбачених відповідним проектом постанови Кабінету Міністрів, підвищить рентабельність підприємств харчової промисловості.

«Виведення з-під цінового регулювання деяких товарів - це позитивний крок, адже українські переробники перебувають у важкому становищі. Рентабельність підприємств харчової промисловості становить близько 4%. Тобто, якщо підприємства змушують знизити вартість продукції на 1%, вони втрачають чверть свого заробітку», - цитує прес-служба УАА слова аналітика.

В асоціації відзначили, що більшість продовольчих товарів на українському ринку є вітчизняного виробництва, тому від цінового регулювання, передусім, страждає український виробник.

Як раніше повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку підготував проект постанови Кабінету Міністрів, згідно з яким зі сфери державного цінового регулювання Мінекономрозвитку планує виключити продовольчі товари преміум-сегменту: вироблені за поліпшеною технологією, із застосуванням пакувальних матеріалів поліпшеної якості (тара скляна, керамічна тощо) . Зокрема, яловичина, свинина без кістки, м'ясо качок, гусаків (за винятком курятини), яйця курячі добірної і вищої категорії, цукор-рафінад і цукор тростинний неочищений, олія соняшникова у скляній тарі.

Довідка УНІАН. Обсяг продажу харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів в Україні у 2012 році становив 182,3 млрд грн.

Загальний обсяг товарообороту роздрібної торгівлі в країні у 2012 році зріс щодо 2011 року на 15,9% - до 804,3 млрд грн.