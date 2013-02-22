У Криму аграрії засіяли яровими зерновими 21,7 тис. га

Сільгосппідприємства АР Крим станом на 22 лютого засіяли ранніми яровими зерновими 21,7 тис. га, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, із загального обсягу посівів яровини в Криму на ячмінь припадає 15,7 тис. га, на овес – 1,4 тис. га, на горох – 4,2 тис. га. При цьому у відомстві зазначають, що до посіву ячменю приступили Херсонська (0,3 тис. га) і Миколаївська (0,2 тис. га) області.

Що стосується озимих, то до 22 лютого сходи одержано на 8 млн. га із засіяних 8,1 млн. га. У доброму і задовільному стані перебуває 91,5% сходів. У Мінагропроді зазначили, що зимівля озимих проходить нормально, і посіви зберегли закладений з осені високий потенціал продуктивності.

Як раніше повідомляв УНІАН, під урожай 2012 року планується засіяти 27,6 млн. га, з яких 16,2 млн. га буде відведено під зернові культури.

На думку фахівців Укргідрометцентру і Мінагропроду, за відсутності складних погодних явищ обсяг урожаю в Україні у 2013 році може перевищити тогорічний показник на 20-30%. Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн в 2011 році.