Україна з липня експортувала 17,3 млн. тонн зернових

Експорт зернових культур з України з початку маркетингового року (МР, липень 2012 – червень 2013) станом на 21 лютого становив 17,3 млн. тонн, що порівняно з аналогічним періодом минулого маркетингового року більше на 38%, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, до 21 лютого з України експортовано 6,2 млн. тонн пшениці, що майже в 2 рази більше, ніж до зазначеної дати 2012 року. При цьому, експорт продовольчої пшениці з початку маркетингового року становив 5,2 млн. тонн, тоді як за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 1,96 млн. тонн. Експорт фуражної пшениці до зазначеної дати скоротився до 887 тис. тонн з 1,8 млн. тонн на 21 лютого 2012 року. Що стосується кукурудзи, то до 21 лютого українські аграрії експортували 8,9 млн. тонн цієї культури, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

З початку маркетингового року експорт олійних культур зріс до 2,2 млн. тонн порівняно з 1,6 млн. тонн на 21 лютого 2012 року.

Обсяг експорту зернових культур у лютому 2012 року становив 1,1 млн. тонн, олійних – 242,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк прогнозував обсяг експорту зернових із України в лютому на рівні 1,6-1,7 млн. тонн.

В цілому, Мінагропрод чекає, що експорт зерна в поточному маркетинговому році становитиме близько 23 млн. тонн.

За даними міністерства, врожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.