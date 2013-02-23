На Хмельниччині викрили підпільний цех з виготовлення алкоголю

Працівники сектору державної служби з боротьби з економічною злочинністю Кам’янець-Подільського РВ УМВС України в Хмельницькій області викрили підпільний цех з виготовлення алкоголю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в області, чоловік у власному домогосподарстві виробляв горілку, розводячи спирт із водою з колодязя.

Свій товар за допомогою медичних засобів чоловік розливав у пляшки з дозаторами з-під справжньої горілки відомих українських товарних марок.

Готову «продукцію» подолянин розповсюджував та збував у торговельних точках Кам’янець-Подільського району та міста за прийнятною ціною.

У підозрюваного оперативники вилучили близько 60 пляшок з водно-спиртовою сумішшю та 50 готових до розлиття алкоголю.

Наразі розпочато кримінальне провадження за незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, що передбачено частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

За таке правопорушення законом передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі від 1 до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.