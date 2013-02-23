Завтра в Україні опадів не буде, лише в Карпатах пройде невеликий сніг

У неділю, 24 лютого в Україні опадів не очікується, лише в Карпатах пройде невеликий сніг.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах північної половини ожеледиця.

Вітер протягом доби переважатиме східний, 5-10 м/с, у західних областях та південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 2 до 7° морозу, у північних та східних областях 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в Криму та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області передбачається мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура на Київщині вночі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У м. Києві температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° тепла.