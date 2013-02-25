Україна у 2012 році наростила поголів'я свиней на 2%

В Україні за підсумками 2012 року поголів'я свиней збільшилося на 2%, або 142,6 тис., - до 7,52 млн голів, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

«Минулого року нам вдалося збільшити показники. Й цього року ми прогнозуємо, що поголів'я свиней у всіх категоріях господарств зросте ще на 2,2% - до 7,68 млн голів», - цитуються в повідомленні слова міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. Зокрема, згідно з прогнозами міністерства, в 2013 році поголів'я свиней на сільгосппідприємствах збільшиться на 2,4% - до 3,63 млн, у господарствах населення - на 2%, до 4,05 млн голів.

Мінагропрод також повідомляє, що працює над проектом, згідно з яким фермерським господарствам надаватимуться в лізинг ангари, що дозволить господарям утримувати 150-200 голів свиней і отримувати гідні доходи.

Як раніше повідомляв УНІАН, асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» прогнозує цього року зростання поголів'я свиней в Україні на 11% порівняно з 2012 роком - до 8,4 млн голів, за умови скорочення імпорту свинини на 50%.

За підсумками 2011 року поголів'я свиней скоротилося на 6,1% порівняно з попереднім роком - до 7,5 млн голів.