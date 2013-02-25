Global Spirits у 2012 році збільшив поставки горілки до Росії на 61%

Найбільший у Східній Європі міжнародний алкогольний холдинг Global Spirits у 2012 році збільшив обсяги поставок горілки до Російської Федерації на 61% у порівнянні з 2011 роком - до 2,7 млн ​​декалітрів, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, усього в 2012 році до Росії з України було експортовано 3,8 млн дал горілки, що становить 89,4% від загального обсягу цього напою, ввезеного до РФ минулого року.

У компанії також відзначили, що другою за обсягом експорту горілки з України стала компанія «Національні алкогольні традиції», що скоротила в 2012 році обсяги поставок до 0,8 млн дал, що на 9,5% менше, ніж у 2011 році.

Компанія Nemiroff в минулому році експортувала до Росії 0,11 млн дал горілки, тоді як у 2011 році обсяг експорту компанії становив 0,4 млн дал.

Як повідомляв УНІАН, Global Spirits має намір почати в 2013 році випуск горілки під новим брендом на території США.

Довідка УНІАН. До складу Global Spirits входять ЛГЗ «Хортиця» (Україна), ЛГЗ «Російський Північ» (Росія), Одеський коньячний завод (Україна), «Кримський винний дім» (Україна), ТД «Мегаполіс» і ТД «Хортиця» (обидва - Росія).

Портфель брендів холдингу має 15 торгових марок.