«Альфа-Банк» надав агрохолдингу «Кернел» кредит на 170 млн дол.

Російський «Альфа-Банк» і його українська «дочка» надали найбільшому в Україні виробникові соняшникової олії "Кернел" синдикований кредит на 170 млн дол., йдеться у повідомленні банку.

Згідно з прес-релізом, залучені кошти планується спрямувати на фінансування поточної та інвестиційної діяльності холдингу.

Безпосереднім позичальником за кредитом, документи щодо якого були підписані в грудні 2012 року, стала компанія «Кернел-Трейд». Із загальної суми кредитної лінії з лімітом в 170 млн дол. 100 млн дол. були надані на п'ятирічний термін.

Кредитор не повідомляє інших подробиць за цією позикою.

За словами директора управління з роботи з великими корпоративними клієнтами агропромислового сектору "Альфа-Банку" Володимира Савостьянова, новий кредит розширив співпрацю з групою «Кернел», нагадавши, що раніше у 2012 році банк працював з її російським підрозділом «Російські масла».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року «УкрСиббанк» надав компанії «Кернел-Трейд» синдикований кредит на 80 млн дол.

Довідка УНІАН. Контрольований бізнесменом Андрієм Веревським агрохолдинг Kernel, який вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені до індексу «блакитних фішок».

Компанія, яка продала в рамках IPO 36% акцій за 221 млн дол., після чого провела ще кілька додаткових розміщень, на останньому закритті коштувала близько 1,8 млрд дол.

Холдинг виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олійноекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна.

«Альфа-Банк» працює на ринку України з 2001 року. Банк входить до складу міжнародного консорціуму «Альфа-Групп».

«Альфа-Банк» (Україна) у 2012 році збільшив прибуток в 2 рази - до 36,25 млн грн порівняно з показником в 17,45 млн грн у 2011 році.

Активи банку за 2012 становили 25,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,21 млрд грн. Власний капітал на початок 2013 року становив 4,10 млрд грн.

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