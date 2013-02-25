Гідрометцентр прогнозує пересівання 9% озимих зернових

Українським аграріям у 2013 році доведеться пересівати 9% озимих зернових культур, що значно менше, ніж у 2012 році, повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

За її словами, прогнозований обсяг пересіву не перевищує норму, тоді як минулого року через несприятливі погодні умови, зокрема коротку весну, загинуло 25% озимих.

«Зима була дуже хороша. Погодні умови були сприятливими. Навіть у таких областях як Крим, де не було 40% сходів, внаслідок глибокої відлиги потрібно буде пересівати всього 10%», - повідомила Т.Адаменко.

Експерт також відзначила, що крижана кірка утримується на території Сумської, Чернігівської, Харківської областях, що негативно впливає на стан озимих. До того ж, за словами Т.Адаменко, похолодання, що йде до України, хоч і не буде тривалим, але затягне період «залежування» крижаної кірки в зазначених областях.

Як раніше повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозував пересівання озимих культур на рівні 3-5%.

На думку фахівців Укргідрометцентру і Мінагропроду, за відсутності складних погодних явищ обсяг врожаю в Україні в 2013 році може перевищити минулорічний показник на 20-30%. Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.