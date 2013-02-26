У Києві відбудуться сільськогосподарські ярмарки

У Києві 27 лютого, 1 та 2 березня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на ярмарках реалізовуватимуть продукцію фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування: картоплю, овочі, фрукти, м’ясо та м’ясні продукти, рибу та рибопродукти, цукор, борошно-круп’яні вироби, олію, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової та переробної промисловості за цінами на 10-15% нижчими від ринкових.

Зокрема придбати різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України кияни зможуть за такими адресами:

27 лютого (середа) у:

- Подільському районі на просп. Правди, 31-35;

- Святошинському районі на розі вул. Тулузи та бульв. Р.Роллана;

- Шевченківському районі на вул. Трудовій, 7-А.

1 березня (п’ятниця) у:

- Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;

- Деснянському районі на вул. Жукова (в межах просп. Лісового та вул. Волкова);

- Дніпровському районі на вул. Гродненська, 1-35-5;

- Оболонському районі на вул. Бережанська, 15;

- Печерському районі на розі вулиць Л.Первомайського та І.Мечнікова, бульв. Дружби Народів, 8;

- Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

- Святошинському районі на вул. Підлісна, 8;

- Солом’янському районі по вул. Козицького;

- Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1,

вул. І. Якіра, 19, вул. В. Піка, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

2 березня (субота) у:

- Голосіївському районі на вул. Паньківська, 18-20;

- Дарницькому районі на вул. Ревуцького;

- Деснянському районі на вул. М.Цвєтаєвої (в межах просп. Маяковського та вул. Закревського);

- Дніпровському районі на вул. А.Бучми, 1-7;

- Оболонському районі на просп. Оболонський, 23-43;

- Печерському районі на вул. Задніпровського (в межах бульв. Лесі Українки та вул. Щорса);

- Подільському районі на просп. Московський (біля Куренівського парку);

- Святошинському районі на вул. Семашка, 21;

- Солом’янському районі на вул. Космонавта Комарова, 28;

- Шевченківському районі на вул. Воровського, 1-17.