Держзембанк одержав з бюджету 120 млн грн на формування статутного капіталу

Державний земельний банк, рішення про створення якого було прийнято урядом у липні 2012 року, одержав з держбюджету 120 млн грн на формування статутного капіталу, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, також підготовлено пакет документів для «Укрексімбанку» з реєстрації та обслуговування цінних паперів земельного банку.

У відомстві відзначають, що Держзембанк почне видавати аграріям кредити під 10-12% річних вже в 2013 році. Крім того, фінансова структура виконуватиме функцію спеціалізованого підприємства з іпотечного кредитування під заставу землі.

Як повідомляв УНІАН, посилаючись на слова головного юридичного радника із земельних питань проекту "Агроінвест" USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) Павла Кулінича, Державний земельний банк не зможе почати ефективну роботу найближчими роками через брак коштів у бюджеті.

Довідка УНІАН. 2 липня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк. Згідно з документом, створюється публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк» зі статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належить державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин і свого статуту.