Ранніми яровими в Україні вже засіяно 34 тис. га

Ранніми яровими культурами до 25 лютого в Україні засіяно близько 34 тис. га, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, до вказаної дати аграрії АР Крим засіяли ранні ярові на 30 тис. га, а у Миколаївській і Херсонській областях, в яких посівна кампанія розпочалася минулого тижня, вже засіяно 4 тис. га.

До того ж у міністерстві відзначають, що у 2013 році весняно-польові роботи у країні розпочалися на місяць раніше, ніж минулого року.

«Тепла і волога погода вже дала можливість аграріям південних регіонів фактично на місяць раніше, ніж минулого року, розпочати посівну», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Миколу Присяжнюка.

Як повідомляв УНІАН, під урожай 2013 року планується засіяти 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га буде відведено під зернові культури.

На думку фахівців Укргідрометцентру і Мінагропроду, за відсутності складних погодних явищ обсяг урожаю в Україні у 2013 році може перевищити торішній показник на 20-30%. Урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.