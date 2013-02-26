Мінімальна вартість 0,5 л горілки у березні зросте до 30,1 грн

Мінімальна роздрібна ціна на пляшку горілки 0,5 л з 1 березня зросте на 5,6% до 30,1 грн, повідомила асоціація «Укргорілка».

Згідно з повідомленням, причиною подорожчання стане урядова постанова №1017 від 07 листопада 2012 року, згідно з якою з 1 березня 2013 року мінімальна роздрібна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби зросте до 150,5 зі 142,5 грн за літр 100%-го спирту. Мінімальна гуртова відпускна ціна підвищиться до 101,6 грн за літр проти 96,2 грн за літр 100%-го спирту.

Мінімальна вартість міцних (зброджених) алкогольних напоїв також підвищиться. Водночас ціна на коньяки і вина після 1 березня залишиться незмінною.

В асоціації також зазначили, що законодавством передбачено штраф у розмірі не менше 5 тис. грн за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими за мінімально встановлені.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд України в листопаді ухвалив рішення збільшити мінімальну роздрібну ціну на горілку до кінця лютого 2013 року на 9,2% до 28,5 грн за 0,5 л, і з 1 березня 2013 р. - до 30,1 грн за 0,5 л.

Уряд відновив дію мінімальних цін на алкоголь у 2008 році. Востаннє вони були переглянуті в серпні 2011 року.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, обсяг виробництва горілки та інших міцних спиртних напоїв в Україні у 2012 році становив 33,8 млн декалітрів, що на 3,2% менше, ніж у 2011 році.