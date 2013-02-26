Управління Держземагентства отримали повноваження розпоряджатися державними землями

Територіальні управління Державного агентства земельних ресурсів отримали повноваження передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування (в тому числі зі зміною їх цільового призначення) фізичним та юридичним особам.

Відповідний наказ Міністерства аграрної політики і продовольства № 40 від 25 січня 2013 року зареєстровано в Міністерстві юстиції, йдеться на сайті відомства.

Згідно з наказом, головні управління Держземагентства в областях, Києві та Севастополі наділені повноваженнями передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у користування для всіх потреб у межах області.

Держземагентство також розробило покрокові блок-схеми з описами порядку передання земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність або користування та порядки поновлення раніше укладених договорів оренди (внесення змін до них) земельних ділянок.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2013 року набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності».

Відповідно до закону, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин і його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або у користування для всіх потреб.

Водночас за Кабінетом Міністрів залишилися повноваження передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності до статутного капіталу Державного земельного банку.

До цього часу землями державної власності, в тому числі і ділянками сільськогосподарського призначення, розпоряджалися районні та обласні державні адміністрації, Кабінет Міністрів України.