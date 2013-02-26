Два хлібозаводи в Дніпропетровську підвищили на 5-8% ціну на "несоціальний" хліб

У Дніпропетровську два великі хлібозаводи (№ 8 і № 9) з 23 лютого підвищили відпускну ціну на хліб всіх сортів, крім соціальних, на 5-8% (на 20 копійок за хлібину).

Як передає кореспондент УНІАН, директор департаменту споживчого ринку і сфери послуг Дніпропетровської міськради Петро Терехов підтвердив агентству факт «корекції» вартості хліба

За його словами, хлібозаводи № 8 і № 9 підвищили відпускні ціни вимушено, через подорожчання борошна, енергоносіїв, транспортних витрат та відсутність оборотних коштів.

За його словами, вартість 7 сортів соціального хліба залишається на рівні 2011 року і становить від 2 грн 14 коп. до 3 грн 52 коп.

П. Терехов зазначив, що хліб у Дніпропетровську подорожчав вперше з липня 2011 року.

Довідка УНІАН. У Дніпропетровську працюють 5 великих хлібозаводів і понад 20 міні-пекарень, які щодоби виробляють понад 200 тонн хліба. Сегмент хлібозаводів № 8 і № 9 у загальному виробництві становить близько 50%.