ЄЕК попереджає: тимчасова відміна мита на імпорт зерна в МС може вдарити по ринку

Тимчасова відміна мита на імпорт зерна в Митний союз (МС), можливість якої обговорюється зараз у РФ, може нашкодити ринку сільського господарства в сезоні 2013-2014 років, заявив журналістам міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Андрій Слєпнєв.

Напередодні міністр сільського господарства Росії Микола Федоров повідомив, що мито на імпорт зерна в Митний союз і, зокрема, в РФ, може бути скасовано не до 1 липня, а до 1 серпня 2013 року. За словами Федорова, пропозицію про тимчасове скасування мита, яке в даний час складає 5%, знаходиться на опрацюванні в Мінекономрозвитку. Після того, як російська сторона визначиться з рішенням, пропозицію буде направлено в Євразійську економічну комісію, передає РІА "Новини".

"Абсолютно точно ясно, що воно (обнулення мита - ред.) може істотним чином пошкодити сезону 2013-2014 року, оскільки дестабілізує ринок і суттєво ускладнить питання фінансування весняних польових робіт, також як і збиральних робіт для сільгоспвиробників", - сказав Слєпнєв.

Міністр комісії повідомив, що у ЄЕК поки немає звернення російської сторони щодо скасування мита на зерно. "Я знаю, що сам підхід буде обговорюватися в російському уряді. Я сподіваюся, що російський уряд детально розгляне всі "за" і проти" такого кроку", - сказав він.

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